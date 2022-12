Da Il Fatto Quotidiano, il ritrovamento di un appunto che riguarda le manovre finanziarie dellasotto la lente della Procura di Torino:I magistrati supportano la loro tesi con un appunto ritrovato nel corso delle perquisizioni: “Riunione area sport 25.2.20... Aumento di capitale 300 ‘già bruciato’”. Ci sono poi le intercettazioni dell’ad Maurizio Arrivabene e del Cfo Stefano Bertola. “Fatti i conti della serva noi dovevamo fare, per star tranquilli, un aumento di capitale di 650 milioni, non di 400 (...) per sanare”, diceva l’amministratore delegato. Mentre l’ex direttore finanziario spiegava: “Siamo andati decisamente in over spending (...) Cioè 700 milioni in due anni stiamo chiedendo Andrea e non bastano”. E sempre Bertola in un verbale interno del 12 febbraio 2021: “L’obiettivo per questa stagione è non avere un patrimonio netto negativo”.