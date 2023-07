. Questa, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la richiesta dellain merito al processo sui conti della, che lapiemontese domandava invece che fosse celebrato a Torino. Le difese degli ex manager e dirigenti del club bianconero hanno invece chiesto che gli atti vengano mandati nel capoluogo lombardo, appunto, o a Roma: su questo deciderà la corte di Cassazione nell’udienza del 6 settembre, in seguito al ricorso pregiudiziale sollevato dal gup di Torino, Marco"La ricostruzione storica del fatto e la descrizione "tecnico-informatica" delle modalità di comunicazione dei dati - scrive il sostituto procuratore generale Luigi- convergono univocamente nel senso che li "locus commissi delicti" debba individuarsi in Milano, in quanto luogo dal quale la comunicazione è stata diffusa al mercato, divenendo accessibile ad una cerchia indeterminata di soggetti e, quindi, assumendo quella necessaria connotazione di concreto pericolo per gli investitori che il più grave reato per il quale si procede intende sanzionare". Cioè l’ipotesi di, chiarisce sempre Il Corriere."L'elemento discriminante ai fini del radicamento della competenza e idoneità della condotta a manifestarsi all'esterno o a palesarsi al pubblico attraverso modalità utilizzabili dalla generalità degli operatori o dei soggetti interessati - scrive la Procura generale - non consente di arretrare la consumazione del reato al momento in cui è avvenuto l'uploading della notizia falsa sulla piattaforma telematica". Ovvero, conterebbe quando vi è stata la "diffusione" della notizia, a Milano, e non quando fu "caricato" il comunicato, alla Continassa, quartier generale della Juve. Anche perché - aggiunge il Pg - la comunicazione sarebbe codificata dal sistema e, quindi, di nuovo leggibile solo una volta arrivata a Milano."Con riferimento all’inserimento e alla diffusione dei comunicati al mercato azionario - si legge nella requisitoria - l’utente, abilitato dalla Juve, all'utilizzo delle chiavi di autenticazione, dopo avere selezionato il documento e compilato i campi da inserire nel "data-base", esegue "l'upload" del file in formato "pdf" all'interno del sistema “INFO" e, ai fini del processamento dell'operazione elettronica, li file viene criptato e firmato digitalmente". E ancora: "Quando già era avvenuto il caricamento dei dati informatici sulla piattaforma "INFO" e la loro diffusione, l'invio di una comunicazione di "pre-allertamento" agli uffici della Borsa Italiana e la pubblicazione del comunicato, che si asserisce mendace, sul sito telematico di Juventus: condotte, queste ultime, che devono essere considerate circostanze di fatto ininfluenti ai fini dell'individuazione del momento consumativo del reato (già compiutamente realizzato)".