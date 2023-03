. E' quanto riporta l'ANSA, che spiega come la procura continuerà ad essere rappresentata dagli altri due magistrati. Lunedì 27 marzo, Santoriello non sarà in aula in occasione dell’udienza preliminare, ma ci saranno il procuratore aggiunto Marco Gianoglio e il sostituto Mario Bendoni.Una decisione presa dopo le reazioni ai video usciti nelle scorse settimane, in cui si professava tifoso del Napoli e, soprattutto anti-juventino. Una delle frasi che hanno suscitato molte polemiche è la seguente: "Io, lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come pubblico ministero sono antijuventino, contro i ladrocini in campo".