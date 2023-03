"Stiamo valutando l'opportunità di fare un'azione civile collettiva per tutti quegli sportivi che hanno visto partite che non erano regolari, perché non regolare era la campagna acquisti". Sono le parole di Bruno, l'avvocato che quest'oggi, all'relativa all', ha patrocinato i piccolidellache si sono costituititramite il. Lo riporta Gazzetta.it, mentre a Calciomercato.com il legale ha parlato così: "L'udienza è andata bene, abbiamo chiesto conto dei bilanci e la nostra posizione è stata ammessa. Il giudice ha accettato che noi si possa citare in giudizio la Juventus e la società di revisione. Assisto gli associati del Codacons".