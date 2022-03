Prosegue l'inchiesta con l'accusa di falso in bilancio contro la Juventus, legata al pagamento delle mensilità da pagare durante la pandemia. Ma cosa rischia la Juve in caso di colpevolezza? Ci sono due articoli, legati soprattutto alle scritture private, che Sportmediaset riporta così: "L’articolo 31 comma 3 del Codice stesso prevede che "la società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica" e al comma 8 si legge che i giocatori che ricevono i compensi di cui sopra "sono soggetti alla sanzione della squalifica di durata non inferiore a un mese"".