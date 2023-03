Come racconta Gazzetta, la Juve e i suoi ex dirigenti potenziali incolpati. I procuratori dei giocatori coinvolti segnalati alla Commissione agenti sportivi federale. Salvi i calciatori. Il procuratore federale Giuseppe Chiné sta chiudendo l’inchiesta sulle «manovre stipendi» della Juve e nei prossimi giorni dovrà informare della chiusura delle indagini i potenziali incolpati.E le conclusioni della procura andrebbero in una direzione chiara: la responsabilità del club e di chi lo dirigeva.