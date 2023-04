Attesa. La Juve aspetta la notifica di chiusura delle indagini in merito al secondo fascicolo nelle mani della giustizia sportiva. A riportarlo è Tuttosport, che spiega come l'avviso arriverà nei prossimi giorni. Da allora avrà due settimane per decidere la strategia difensiva. Come si muove la Juve? Attesa degli atti di deferimento oppure richiesta di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti, ovvero un patteggiamento, a seconda anche del quadro accusatorio che delineerà il procuratore federale Chinè.