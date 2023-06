"È emersa la finalità prevalentemente bilancistica e non fiscale delle operazioni di scambio contestate. Queste operazioni risultano neutre, “a somma zero”, sotto il profilo finanziario, tese solo a consentire di registrare un ricavo immediato, spalmando i costi negli anni successivi». Anche ritenendo artificiali i valori contrattuali, la Juventus non ha avuto alcun concreto vantaggio fiscale da queste operazioni". Queste le motivazioni della Procura di Torino che ha chiesto l'archiviazione per Agnelli, Paratici, Nedved e tutti gli ex vertici della Juventus.