Come racconta Gazzetta, nell'ambito dell'inchiesta, i magistrati utilizzeranno il mese diper rivedere tutti gli atti e stabilire quali e quanti possano essere d’interesse per le altre procure, visto il coinvolgimento nelle carte di diverse società (). Nel caso in cui dovessero sorgere profili di responsabilità penale (e anche sportiva) nel 2023 potrebbero aprirsi altri fronti caldi.