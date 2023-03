Come racconta il Corriere dello Sport, procura della Federcalcio ha ascoltato i calciatori, spulciato la chat del gruppo WhatsApp “JuventusTeam” e ricostruito i rapporti di forza all’interno dello spogliatoio per capire chi sono gli influencer e chi gli influenzati. In via Campania sono certi di aver ricostruito i fatti più succosi della “manovra stipendi”, il secondo filone nato dalle 14 mila pagine dell’inchiesta della procura di Torino.A Giuseppe Chiné, procuratore della Figc, non resta che sciogliere un nodo, centralissimo:Alcuni lo ritengono alto, con particolare riferimento all’azione di coordinatore dell’ex capitano, uno di quelli che rischia di più. «Vi arriverà nei prossimi giorni un foglio che vale tutto e niente» scriveva ai compagni, illustrando l’accordo.