L'avvocato Cesare Gabasio sta balzando agli onori delle cronache nell'ambito dell'inchiesta Prisma, in quantoSi tratta di un personaggio poco noto magari al grande pubblico, ma che riveste un'importanza fondamentale nell'organigramma bianconero. Riassumiamo il suo ritratto che si trova sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola.Gabasio è il General Counsel, alias. E rappresenta il club del presidente Andrea Agnelli in tutte le assemblee di Lega Serie A, insieme allo stesso Agnelli, a Maurizio Arrivabene e a Giorgio Ricci. Tifoso del Torino, ha legato la propria attività alla Juve fin da quando, tra anni Novanta e inizio Duemila, lavorava per lo studio di Franzo Grande Stevens. Dopo un'esperienza presso un altro studio dopo il 2006, è entrato in pianta stabile nel calcio, e in particolare in Juventus, nel 2013. Oltre a occuparsi di vicende juventine, occasionalmente collabora col Tas, il tribunale internazionale dello sport di Losanna. L'avvocato Gabasio alla Continassa si occupa di contratti, accordi, diritti e tutto ciò che riguarda temi legali, appunto. Ed è stato membro del Lega Advisory Panel dell'Eca, associazione delle società di calcio europee di cui Andrea Agnelli è stato presidente. Ma per la prima volta oggi, il nome di questo stimato avvocato assume risvolti di primo piano a livello mediatico.