Lunedì 22 maggio la Corte Federale d'Appello si riunirà per decretare una nuova sanzione alla Juve sul caso plusvalenze. Di questo parla la Gazzetta dello Sport che scrive: "C’è poi un ragionamento sull’afflittività: la sanzione potrebbe essere giudicata tale anche nel semplice passaggio dal secondo al quarto posto, ovviamente in termini economici (varrebbe 10-12 milioni). Per la Juve inoltre non si può stabilire una sanzione guardando la classifica: prima si definisce la pena, poi si verifica se sia afflittiva nella stagione in corso o se vada spostata al campionato che verrà."