Interpellato al proposito in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la, Massimilianoè tornato a ribadire la propria intenzione di non commentare ulteriormente l'inchiesta che sta interessando la. Ecco le parole del tecnico: "Se temo contraccolpi dall'inchiesta sportiva? Questo è un argomento su cui la società si è già espressa il 30 novembre con un comunicato, non ho altro da aggiungere".