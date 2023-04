Andreaa gamba tesa. Il Ministro per lo Sport è entrato nel dibattito sulla decisione del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione Juventus, spiegando: "Farò la mia parte, di concerto eventualmente con i miei colleghi di governo e ascoltate le parti, affinché ci sia una riforma della giustizia sportiva", riporta Calcio e Finanza.E ancora: "Non entrerò mai nel merito della sentenza, ma questa precarietà non aiuta: dove c’è competizione, la certezza della pena va composta con gli interessi generali. Qualcosa bisogna modificare perché le decisioni siano comprensibili e la tempistica rispettosa della reputazione della competizione".