. Ha trovato effettivamente conferma nella giornata di oggi la notizia secondo cui una trentina di titolari di azioni dellasi sarebbero costituiti, tramite il, nell'dell'davanti al Gup Marco Picco, facendo dunque causa al club bianconero con il patrocinio degli avvocati Tizianae Bruno. L'associazione dei consumatori era scesa in campo a questo scopo già più di un mese fa, dichiarando di voler tutelare tutti coloro "che hanno subito la perdita del valore delle proprie azioni in conseguenza del procedimento avviato dalla giustizia sportiva nonché delle indagini avviate dallaper il periodo oggetto di contestazione, ovvero dal 30 giugno 2019, data di chiusura del bilancio di esercizio Juventus, fino al 2022".- Unafatta e finita, insomma, a cui come anticipato hanno aderito una trentina di piccoli azionisti. "Stiamo valutando l'opportunità di un'azione civile collettiva per tutti quegli sportivi che hanno visto, perché non regolare era la campagna acquisti", le parole riportate da Gazzetta.it dell'avvocato Bruno Barbieri, che invece ai microfoni di Calciomercato.com ha parlato così: "L'udienza di oggi (che si è chiusa con un rinvio al 10 maggio, ndr.) è andata bene, abbiamo chiesto conto dei bilanci e la nostra posizione è stata ammessa. Il giudice ha accettato che noi si possa citare in giudizio la Juventus e la società di revisione". Anche la, intanto, si è costituita parte civile, mentre non ha fatto lo stesso la- Gli azionisti sono i proprietari di quote di società il cui capitale - come appunto nel caso della Juventus, quotata in Borsa - è costituito da azioni. Stando a quanto riportato sul sito ufficiale, al 27 dicembre 2022 l'azionariato del club bianconero risultava essere diviso tra un 63.8% in capo a, un 11.4% die un 24.8%, ovvero non in mano a detentori a lunga scadenza e dunque soggetto a frequenti operazioni di compravendita.