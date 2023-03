Si evolve costantemente la vicenda dell'inchiesta Prisma che vede coinvolta la Juventus e creare dibattito in queste ultime ore sono stati i, raffigurati da Codacons e Siti. La richiesta di quest'ultimi è stata quella che la Juve venisse menzionata come responsabile civile insieme alla società di revisione, la quale ha approvato i bilanci considerati falsati dall'accusa.Diversi i capi di accusa imputati alla Vecchia Signora, che vanno dalleNel frattempo, il Gup ha accolto l'istanza e rinviato l'udienza al 10 maggio, quando verranno valutate tutte le parti civili, tra cui anche la Consob, che si è costituita parte civile.- Così come lo hanno fatto la FIGC, Cristianoe Paulo, con i rispettivi legali assenti al processo e che dunque lasciano pensare si siano costituiti anche loro parte civile, ma che possono considerarsi, invece, parte in causa per quel che riguarda la 'manovra stipendi'. Ad oggi, infatti, sono gli unici due giocatori a non aver ricevuto ancora, rispettivamente, 19 e 3 milioni di euro. Intanto, il Codacons 'studiaa favore degli sportivi che hanno fatto investimenti', come dichiarato dall'avvocato del gruppo Bruno Barbieri.