Inchiesta Curve, solo una multa per Zanetti, Marotta assolto: il motivo

AFP via Getty Images

Inchiesta Curve, le conseguenze per Zanetti e Marotta

Non solo la squalifica (per una giornata di campionato) di Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu . Sono arrivate altre sanzioni da parte della FIGC per l', che aveva già portato nei mesi scorsi all’arresto di diversi capi ultras e al conseguente azzeramento dei vertici delle tifoserie organizzate diNello specifico— vice presidente del club nerazzurro — è stato multato con un'ammenda da 14.500 euro: la sua posizione è stata giudicata meno grave rispetto a quella degli altri tesserati. Assolto invece il "numero uno", che stando a quanto documentato dagli atti ha sempre informato le autorità (Digos) tramite comunicazione PEC prima di ogni incontro con gli ultras. Infine, la società Inter è stata multata per 70.000 euro per responsabilità oggettiva in relazione ai comportamenti dei propri tesserati.



La situazione del Milan

Sanzione da 30.000 euro anche per il, dove resta però da valutare la posizione di Davide Calabria (passato nel frattempo al Bologna) che a differenza di Inzaghi e Calhanoglu ha rifiutato il patteggiamento.