Inchiesta Curve, multa anche per il Milan: Calabria non patteggia, rischia il deferimento

L’, avviata dalla Procura della Repubblica di Milano e che ha portato allo smantellamento dei vertici delle tifoserie organizzate dicon l’arresto di numerosi esponenti ultras, ha ora esteso i propri effetti anche sul piano sportivo. La Procura Federale, guidata da, ha infatti iniziato a prendere i primi provvedimenti nei confronti di tesserati e club coinvolti, con Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu già squalificati per un turno e dunque costretti a saltare il prossimo match contro il Verona (assolto invece Beppe Marotta), allargando il campo di azione anche al Milan.

Inchiesta 'Doppia Curva', le conseguenze per il Milan

La situazione di Calabria

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport la società rossonera ha patteggiato con la giustizia sportiva unaper responsabilità oggettiva legata al comportamento di alcuni propri tesserati. Sanzionato anche, Supporter Liaison Officer del club, che ha ricevuto 30 giorni di inibizione e un'ammenda di 13.000 euro.Diversa la situazione per, ex capitano del Milan oggi al. A differenza di Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi — che hanno scelto il patteggiamento ottenendo così una sola giornata di squalifica — l'azzurro ha deciso di non percorrere la stessa strada, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Il difensore sarà quindi ascoltato nei prossimi giorni dal Procuratore Giuseppe Chiné e, qualora venisse deferito, rischierebbe una squalifica più pesante rispetto a quella già comminata agli altri tesserati coinvolti. In caso di sanzione, la sospensione verrebbe scontata con la maglia del Bologna.