Inchiesta Curve, Inzaghi e Calhanoglu patteggiano: un turno di squalifica. Assolto Marotta, multa per l'Inter

salteranno la prossima giornata di campionato: il centrocampista turco e l’allenatore dell’Inter hanno infatti raggiunto un accordo di patteggiamento con la Procura della Figc, che ha inflitto loro una giornata di squalifica a seguito delle indagini sportive collegate all’, condotta dalla Procura della Repubblica di Milano e incentrata sulle dinamiche interne alle curve delle due squadre di Milano.Il procuratore federaleha contestato a entrambi la violazione di due articoli del Codice di Giustizia Sportiva: l’articolo 4, che impone obblighi di lealtà, probità e correttezza, e l’articolo 25 comma 10, che vieta rapporti con esponenti di gruppi organizzati non ufficialmente riconosciuti dalle società. La squalifica sarà scontata già nel prossimo turno di Serie A, in cui i nerazzurri affronteranno il Verona.



L’inchiesta “Doppia Curva” aveva già portato nei mesi scorsi all’arresto di diversi capi ultras e al conseguente azzeramento dei vertici delle tifoserie organizzate di. La Figc, dopo aver ricevuto gli atti, ha avviato verifiche per valutare possibili responsabilità sportive: le prime sanzioni sono arrivate proprio nelle scorse ore. Inzaghi e Calhanoglu, ascoltati dal procuratore Chiné nelle settimane precedenti, hanno scelto il patteggiamento, evitando così un procedimento sportivo formale e una squalifica più pesante, che avrebbe potuto essere di almeno due giornate.Nel frattempo,— vicepresidente dell’Inter — è stato sanzionato con una multa di 14.500 euro: la sua posizione è stata giudicata meno grave rispetto a quella degli altri tesserati. Assolto invece: l’amministratore delegato nerazzurro ha sempre informato le autorità (Digos) tramite comunicazione PEC prima di ogni incontro, come documentato dagli atti. Infine,per responsabilità oggettiva in relazione ai comportamenti dei propri tesserati. Sanzione da 30.000 euro anche per il





