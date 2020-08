Da ieri un enorme incendio si sta propagando nelle zone boschive della provincia argentina di Cordoba, quella da cui proviene Paulo Dybala. Oggi il numero 10 della Juventus ha pubblicato una serie di storie sul suo profilo Instagram per diffondere la notizia del dramma ambientale in atto nella sua terra. In particolare, promuove le campagne per aiutare i vigili del fuoco impegnati nella difficile missione di estinguere questi incendi. Un'importante partita che si sta giocando dall'altra parte dell'oceano, che Dybala prova a vincere con una... giocata social.