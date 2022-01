Le parole di Massimo Mauro a Gazzetta: "In linea di principio chi non vuole rimanere va accompagnato alla porta. La Juventus merita solo giocatori disposti a buttarsi nel fuoco per la maglia e Torino è il posto migliore per vivere e per giocare a calcio. Perdita? Sarebbe un’assenza a cui si può sopperire, anche con le risorse già in rosa. Morata in una grande squadra può fare il quarto attaccante, non è certo un giocatore che può decidere una stagione. Guardiola ha fatto una finale di Champions League senza centravanti: nel caso, sono sicuro che Allegri s’inventerà qualcosa".