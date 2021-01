Contro il Napoli Arthur è stato uno dei migliori in campo. La sua presenza e il modo in cui ha giocato hanno permesso al centrocampo juventino di salire di livello come reparto, per quel che riguarda la prestazione, rispetto a quanto fatto vedere con l'Inter. Questo è quanto ne scrive oggi La Gazzetta dello Sport: "Il brasiliano è stato la vera novità. Ha giocato da mezzala sinistra, ruolo in cui può guardare più da vicino la trequarti, ha dato palleggio e qualche filtrante. Il palleggio potrebbe essere più rapido, però aiuta a controllare il ritmo e previene le ripartenze degli avversari. E poi, anche se magari in tv non sembra, Arthur corre: contro il Napoli è stato il terzo juventino con più chilometri, contro il Genoa il secondo, contro il Sassuolo il primo. Beh...".