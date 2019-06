Il Beşiktaş si è messo sulle tracce di Sami Khedira. Come conferma Fanatik, il club di Istanbul è sempre più interessato al centrocampista tedesco, che prepara le valigie nonostante il rinnovo contrattuale fino al 2021 con la Juventus. Maurizio Sarri avrebbe comunicato l’intenzione di non contare sull’ormai ex “fedelissimo” di Allegri nella prossima stagione. Dalla Turchia bussano alla porta della Continassa, il Beşiktaş vuole Khedira e prepara un’offerta.