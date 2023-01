Dal sito dellaEsattamente un anno fa, in occasione dei suoi 22 anni, Dušan Vlahović diventava ufficialmente un giocatore della Juventus. Oggi spegne 23 candeline e festeggia, oltre al suo compleanno, l'anniversario del suo arrivo in bianconero.In un anno Dušan ha conquistato tutti, anche se sarebbe più corretto dire che gli erano bastati pochissimi giorni per farlo. Il tempo del gol all'esordio contro il Verona, accompagnato da quella grinta che abbiamo imparato ad amare insieme a quella voglia costante di migliorare e provare a vincere sempre, in ogni occasione, contro qualsiasi avversario.Siamo tutti in trepidante attesa di rivederlo in campo per accompagnare di nuovo la sua caccia al gol, esultare con lui e respirare ancora quella passione; non vediamo l'ora di rivedere quel numero '9' sulle sue spalle. E siamo certi che anche oggi nella sua testa ci sia solo il conto alla rovescia in attesa di quel momento.