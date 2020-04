Il calcio è fermo in tutto il mondo. O quasi. Sì, perché in tre Paesi si va avanti: Bielorussia, Burundi e Nicaragua. La Vysshaya Liga, campionato bielorusso, ha in programma oggi 3 partite e altre 3 domani: alle 14.30 Soligorsk-Neman, alle 16.30 Bate Borisov-Rukh Brest, alle 18.30 Brest-Slavia Mozyr. Domani, invece, alle 13 il big match Energetik BGU-FC Minsk, entrambe a 6 punti in due partite, alle 15 Vitebsk-Smolevichi, alle 17 Isloch Minsk-Slutsk.



BURUNDI - L’Amstel Ligue, campionato del Burundi, dopo i due pareggi di ieri, riparte oggi alle 13.30 con Vital O-Le Messager Ngozi, poi alle 15 Kayanza-Flambeau du Centre e alle 16 Las Lierres-Atletico Olympic. Domani, invece, altre tre gare: Bujumbura C.-Bunamuru, Olympic S.-LLB-S4A e Dynamik-Aigle Noir, rispettivamente alle 13.30, alle 15 e alle 16.



NICARAGUA - La Primera División del Nicaragua, invece, vede 3 partite in programma nella notte, con Ocotal-Sabanas e Real Madriz-Managua FC alla mezzanotte italiana, mentre Juventus Managua-Diriangen alle 2. Chiudono il programma Jalapa-Chnandega e Ferretti-Esteli nella notte tra domenica e lunedì. Il Managua FC, primo da solo, reduce dal pareggio nel big mach con l’Esteli, ha la possibilità di difendere il primato