Quello di Pau Torres è diventato uno dei nomi più discussi in tutto l’ambiente bianconero. I sogni infranti per Koulibaly prima e per Bremer poi infatti, hanno totalmente rivoluzionato le strategie di mercato di Madama, costretta a virare su altri fronti e soprattutto su altri obiettivi. Anche dalla Spagna confermano queste indiscrezioni e, come riferito anche dal quotidiano iberico As, il centrale del Villarreal sarebbe finito in cima alla lista dei desideri del club della Continassa, qualora la partenza di De Ligt dovesse essere confermata.