La Juventus vuole un terzino sinistro del Real Madrid… e non è Marcelo. Questa l’indiscrezione lanciata da AS, secondo cui i bianconeri hanno posato lo sguardo su Theo Hernández. Il 21enne francese è tornato nella rosa dei Blancos dopo l’esperienza nella Real Sociedad ma non rientra nei piani di Zinedine Zidane per la prossima stagione. Il quotidiano spagnolo assicura che la Juve si è già mossa, aprendo i contatti con l’entourage del giocatore: lo stesso Hernández gradirebbe l’ipotesi di un trasferimento a Torino, nella squadra di un altro ex madridista come Cristiano Ronaldo.