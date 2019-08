Stando a quanto riporta Sport, il PSG ha offerto Neymar a tre squadre di prima grandezza del panorama calcistico europeo. Si tratta di: Juve, Real Madrid e Manchester United. Alla fine, il braccio di ferro tra la società francese ed il fuoriclasse brasiliano è stata vinta da quest’ultimo. La società ha dunque deciso di assecondare la voglia di partire del giocatore ad una condizione: l’offerta per la sua cessione dovrà essere in linea con le condizioni del mercato.





Tradotto: niente sconti. Neymar si è trasferito al PSG nell’estate del 2017 per la cifra record di 222 milioni di euro. Nelle due stagioni trascorse sotto la Tour Eiffel, il brasiliano non è risucito a repliucare le sonstuose prestazioni fornite con la maglia del Barcellona. Complici alcuni infortuni e le numerosi striscianti polemiche, il giocatore ha disputato 58 partite condite da ben 51 goal. Nonostante i problemi, il fiuto del goal non manca.