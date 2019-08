Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, non vi sarebbe alcuna possibilità, almeno per questa stagione, che il Manchester United lasci partire Paul Pogba. La società inglese non prenderà in considerazione alcuna offerta, nemmeno fosse di 200 milioni di euro. Se i 180 milioni necessari per l’acquisto sembravano già un ostacolo alquanto insormontabile, questa notizia toglie ogni speranza a quei club che avevano fatto un pensierino sul francese, Real Madrid e Juventus su tutti. Se per la società di Florentino Perez, Pogba sarebbe stato il colpo per ricominciare a sognare dopo la disastrosa stagione 2018/19, per la Juve si sarebbe trattato di un ritorno del figliol prodigo. Visti però gli altissimi costi dell’operazione, per i bianconeri l’acquisto di Pogba è sempre stato un bel sogno più che di un progetto concreto.