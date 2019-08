Come riporta il quotidiano Marca, il Real Madrid non ha ancora alzato bandiera bianca nei confronti di Paul Pogba. Zinedine Zidane vuole impostare il centrocampo dei Blancos partendo proprio dal connazionale. Nonostante il centrocampista francese abbia dichiarato di considerare conclusa la sua esperienza al Manchester United, la società inglese ha eretto un muro a protezione del proprio gioiello, un muro talmente alto e spesso che nessuno, finora, è riuscito ad abbattere. I 150 milioni di euro richiesti dai Red Devils hanno spaventato sia gli spagnoli che la Juve. Oltre ad una ragione economica, vi è anche un motivo tecnico dietro la riluttanza dei Diavoli Rossi a trattare la cessione del giocatore. Manca una valida alternativa al francese nel centrocampo disegnato da Solskjaer. Setacciando il mercato inglese, spicca la posizione di Christian Eriksen. Il danese, come Pogba, vuole lasciare il Tottenham ma anche in questo caso è difficile far combaciare le esigenze del giocatore con quelle della società. Una soluzione al problema sarebbe il trasferimento di Pogba al Real ed il conseguente arrivo di Eriksen allo United. Tra poco più di 24 ore il mercato inglese avrà termine e si avrà la risposta anche a questo quesito.