​Sta per arrivare una vera e propria rivoluzione nel calcio giovanile spagnolo, che potrebbe successivamente presto approdare anche in Italia. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, la Federazione calcistica di Madrid ha deciso che per un allenatore sarà possibile rimettere in campo calciatori che in precedenza erano stati sostituiti. In questo modo, i cambi sarebbero pressoché illimitati, purché definiti in quattro momenti decisi dai tecnici di entrambe le squadra. Una sorta di time out, come in altri sport.