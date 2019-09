La Spagna si prepara, il 26 ottobre è in programma un pranzo a base di Clasico. La sfida tra Barcellona e Real Madrid, infatti, è in programma alle 13. Dopo il 2-0 di ieri all'Osasuna la panchina di Zinedine Zidane è un po' più salta rispetto alle settimane scorse, è da capire se da qui al Clasico la dirigenza continuerà a dare fiducia all'ex giocatore della Juventus. Una parte importante del suo futuro Zizou se la giocherà tra due giorni nel derbi contro l'Atletico Madrid. Tra le eventuali possibili alternative per la panchina delle Merengues, c'è anche Max Allegri.