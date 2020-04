2









La Juventus di Cristiano Ronaldo attira. Anche i campioni. "Un giocatore del Real Madrid vuole raggiungere CR7" ha scritto Don Balon. Dalla Spagna, infatti, rivelano che il terzino brasiliano Marcelo vuole cambiare aria e sta pensando di chiudere la carriera in un altro club che non sia il Real. L'amico Cristiano sta spingendo da tempo per riaverlo anche a Torino dopo l'esperienza insieme a Madrid, Marcelo ora non esclude l'ipotesi Juve. Dall'alta parte c'è la società che fa le sue valutazioni, e riflette sul possibile ingaggio di un over 30 per la fascia sinistra.