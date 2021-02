2









In Spagna insistono sulla possibilità di Marcelo di lasciare il Real Madrid, e come già successo nelle scorse sessioni di mercato ancora una volta è spuntato il nome della Juventus per il futuro del terzino sinistro brasiliano. Il giocatore è molto amico di Cristiano Ronaldo, e todofichajes.com conferma che Marcelo sta pensando davvero di lasciare le Merengues. Per farlo partire, la richiesta del Real è di dieci milioni: non altissima per chi volesse fare un tentativo, l'ostacolo principale però è rappresentato dall'alto ingaggio dello stesso Marcelo.