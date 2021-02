Il Real Madrid e Marcelo sono sempre più lontani. Dopo tanti anni di sfrecciate sulla fascia sinistra delle Merengues, il brasiliano potrebbe lasciare la Spagna e il suo nome è stato accostato spesso alla Juventus. A Madrid ne parlano da mesi: Marcelo potrebbe arrivare in bianconero grazie alla forte amicizia con Cristiano Ronaldo. E secondo quanto riporta todofichajes.com i Blancos per far partire il terzino vorrebbero circa 10 milioni di euro.