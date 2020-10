Festa Barcellona, delusione Juve. Il giorno dopo la sconfitta in Champions i bianconeri provano a voltare pagina preparando la sfida di campionato contro lo Spezia in programma domenica. Intanto in Spagna le prime pagine sono dedicate al trionfo della squadra di Koeman, con il quotidiano Marca che però mette in guardia il Barça: "La pericolosa euforia del Barcellona dopo la vittoria contro la peggior Juventus che si ricordi. Gli elogi sono meritati, ma i bianconeri erano fragili in difesa e oggi sono una squadra giovane e in costruzione, allenata da un tecnico che deve ancora dimostrare molto per avvicinarsi ai suoi predecessori".