La stagione del Barcellona si è conclusa nel peggiore dei modi, con la finale di Copa del Rey persa contro il Valencia. Per il club catalano è arrivato il momento di pensare al mercato, soprattutto a quello in uscita: già, perché sono diversi i giocatori con la valigia pronta e tra questi figura anche Samuel Umtiti. Come riporta Sport, il difensore francese ha perso il posto da titolare e il probabile arrivo di un nuovo innesto (Matthijs de Ligt in pole) lo spingerà definitivamente fuori dal progetto tecnico blaugrana. Il centrale classe ’93 è stato valutato negli scorsi mesi anche dalla Juventus, che tuttavia non lo reputa una priorità per la difesa della prossima stagione (a causa dell’altissima valutazione e degli infortuni che spesso lo hanno colpito nell’ultimo periodo).