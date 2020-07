Se dovesse incastrarsi tutto nel modo migliore per la Juventus, i bianconeri giovedì potrebbero festeggiare il nono scudetto consecutivo. Per conquistarlo, servirebbe questa combinazione di risultati: stasera la squadra di Sarri dovrebbe vincere contro la Lazio, mercoledì l'Inter non deve vincere contro la Fiorentina (pareggio o sconfitta), e giovedì la Juventus deve conquistare i tre punti in casa dell'Udinese. Arrivando a 3 giornate dalla fine del campionato, arriverebbe a 10 o 11 punti di vantaggio e sarebbe irraggiungibile.