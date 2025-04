In Serie A nessuno come Kalulu: questo dato è impressionante

Pierresi conferma una delle sorprese più brillanti della Serie A 2024/2025. Il difensore dellaha infatti stabilito un record particolare: è il giocatore che ha percorso la maggiore distanza con movimento palla al piede in campionato, totalizzando ben 6 chilometri e 400 metri. Un dato che testimonia non solo la sua resistenza fisica, ma anche la crescente importanza del suo contributo alla manovra bianconera.Classe 2000, Kalulu è spesso stato impiegato sia come terzino destro che come centrale, dimostrando una duttilità che gli consente di partecipare attivamente alla costruzione del gioco. Il dato sui chilometri percorsi con palla al piede è indicativo di un calciatore che non si limita al compitino difensivo, ma che si propone costantemente in fase di spinta, portando palla con personalità anche sotto pressione.

Il francese ha saputo guadagnarsi la fiducia del tecnico e dei tifosi grazie a prestazioni solide e continue, ma è soprattutto questo tipo di statistiche a certificare il suo ruolo sempre più centrale. In un calcio moderno in cui si richiede ai difensori di saper giocare, impostare e rompere le linee avversarie, Kalulu rappresenta un perfetto esempio di difensore completo e moderno.