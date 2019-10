Omar Sivori nasce il 2 ottobre del 1935 a San Nicolás de los Arroyos in Argentina. Cresciuto in patria come attaccante al River Plate, nel 1957 si trasferisce alla Juventus. E' in bianconero che scrive la storia, in otto stagioni da brividi. Colleziona 253 presenze e segna la bellezza di 167 gol tra tutte le competizioni, vincendo tre scudetti, tre Coppa Italia e il Pallone d'Oro del 1961, il primo per un calciatore bianconero. Nel 1957 vince la Copa America con l'Albiceleste. Chiude la carriera al Napoli nel 1968. El Cabezon muore nella propria città natale il 17 febbraio del 2005.