Disarmante perché una squadra così è lontana da tutto ciò che ha sempre, o quasi, rappresentato. E manca un po' tutto. O meglio, tanto ci sarebbe sulla carta, ma sul campo non si vede. Carattere? Sicuramente non manca a palloni fermi, ma quando si tratta di mostrarlo nei 90' troppo spesso la Juve si perde, si scolla, diventando possibile preda di chiunque.E' proprio questione di intensità mentale e fisica (più avanti), di capacità di stare dentro alla partita e riuscire a dominarla. Tutto ciò manca.Questione di mentalità? Probabile, perché in quei 20' spesso passa in vantaggio, prima di abbassarsi notevolmente, in campo e come ritmo. E se questo poteva fruttare in passato, oggi non più, perché il calcio è cambiato ma anche perché la Juve è cambiata e quella sensazione di solidità assoluta in questo 2022/23 non si è mai vista.La tenuta non può esaurirsi in 20', ma è palese a tutti che la Juventus finisca la benzina prima degli avversari e che corra molto meno, o sicuramente peggio degli altri. Problemi diversi per un risultato disastroso. Problemi a cui fare fronte per invertire la rotta, ma che non si risolvono in una manciata di minuti.