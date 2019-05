Quello di Philippe Coutinho resta tra i nomi più caldi in possibile uscita dal Barcellona nella prossima estate di mercato. Dopo l'acquisto da record dei blaugrana nel gennaio del 2018 per prelevarlo dal Liverpool, il brasiliano sembra non rientrare più nei piani di Ernesto Valverde per il futuro. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo in Spagna, ci sono quattro squadre pronte a chiudere il colpo in estate: Chelsea, Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus, cui Coutinho è stato accostato a più riprese in queste ultime settimane di trattative.