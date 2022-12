In preparazione per Londra pic.twitter.com/SGsi5aUjZK — JuventusFC (@juventusfc) December 16, 2022

Sessione di allenamento mattutina per lache oggi pomeriggio si trasferirà a Caselle per prendere un volo che la porterà a Londra: in programma per domani l'amichevole con l'. Come testimoniato dai canali social della Juve, per la squadra a disposizione di Allegri oggi mattinata di test fisici in palestra.