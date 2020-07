Nel 2020 essere omosessuali non dovrebbe essere più un tabù. Ma in alcuni ambienti ad alto tasso di testosterone come il calcio, ancora lo è. Fece scalpore in Inghilterra il dramma di Justin Fashanu, il primo calciatore famoso della storia a dichiarare la propria omosessualità, morto suicida nel 1998 poco dopo essersi ritirato dal calcio. E fa scalpore oggi, sempre Oltremanica, la lettera scritta da un anonimo giocatore di Premier League. Una lunga confessione in cui si legge: "Condivido la maggior parte del mio tempo con compagni e allenatore, siamo una squadra, ma c'è sempre qualcosa che mi trattiene dal rivelare apertamente che cosa mi rende diverso dalla maggior parte degli altri giocatori di Premier: il fatto che sono gay. Lo sanno soltanto la mia famiglia e una cerchia ristretta di amici. Sono consapevole della mia omosessualità da quando avevo 19 anni, è un incubo che mi porto dentro, mi sento in trappola. Spero di riuscire un giorno a uscire allo scoperto".