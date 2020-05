Le prime sedute per Porto e Benfica, ma resta l'incognita stadi. Il governo portoghese ha dichiarato chiuso lo stato d'emergenza e i club della Primeira Liga sono tornati al lavoro: soprattutto Porto e Benfica, che guidano la classifica del campionato bloccato il 7 marzo (mancano 10 giornate), hanno ripreso a faticare. Ok al ritorno in campo del torneo nell'ultimo fine settimana di maggio, decisione che deve ancora essere ratificata dal Ministero della Salute: l'ok può arrivare nei prossimi giorni, una volta l'andamento dei contagi dopo la fine dell'emergenza. Si giocherà ovviamente a porte chiuse, va capito dove.