I sedicesimi di finale di Europa League sono cominciati con le partite di andata iniziate alle 18.55 e appena terminate. Le due squadre impegnate erano Roma e Milan (mentre alle 21 il Napoli scende in campo a Granada contro la sorprendente squadra spagnola). La Roma, contrariamente alla Juventus ieri sera nell'ottavo di Champions, è riuscita a vincere in Portogallo: 2-0 allo Sporting Braga, peraltro con gol di entrambi i suoi centravanti, Dzeko in apertura di match e Mayoral in chiusura. Risultato a sorpresa invece per il Milan, che viene beffato a Belgrado dalla Stella Rossa allenata dall'ex giocatore interista Dejan Stankovic (nella settimane che porta al derby, oltretutto): due volte in vantaggio (autogol di Pankov e rigore trasformato da Theo Hernandez) e in superiorità numerica per l'espulsione nel finale di Rodic, i rossoneri vengono raggiunti all'ultimo minuto sul 2-2 da Pavkov.