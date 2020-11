Tutti in piazza o per le strade a Napoli, a rendere omaggio a Diego Armando Maradona. La sua morte ha scioccato tutti: 60 anni, appena compiuti lo scorso 30 ottobre, se n'è andato ieri per via di un arresto ​cardiorespiratorio. E l'omaggio del calcio è stato forte. Ogni calciatore ha deciso di dedicargli qualche momento, così come hanno fatto i tifosi, in particolare a Buenos Aires e Napoli, lì dove ha fatto più breccia nel cuore. A Napoli, però, va registrato anche uno spiacevole episodio: sì, perché come raccontato da Rete 4, i tifosi azzurri tra i vari cori intonati per Maradona hanno inserito anche gli sfottò e gli insulti alla Juventus. Dal classico "chi non salta juventino è" ad altre manifestazioni colorite. Immediata la polemica, scatenatasi perlopiù sui social, con i tifosi bianconeri (e non solo) che non hanno gradito. Il motivo? Beh, è semplice: che bisogno c'era? In un momento così forte e delicato, nel quale i colori non esistono e in cui gli omaggi sono arrivati copiosi anche dal mondo Juve, sembra proprio un gesto di cattivo gusto. Ecco i messaggi nella nostra gallery: