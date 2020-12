5









Più volte Andrea Pirlo ha evidenziato la mancanza di qualità in mezzo al campo, dove la Juventus si muoverà sul mercato per accontentare l'allenatore con nuovi rinforzi. nel frattempo, Pirlo ha allargato la squadra spostando il gioco sugli esterni. Lì, di certo, la qualità non manca: da Chiesa a Kulusevski, passando per Cuadrado e Alex Sandro. Caratteristica comune: la spinta in avanti, il gioco offensivo. Se si vuole attaccare - e Pirlo lo vuole fare - con loro si può andare sul sicuro.



CAMBIO DI ROTTA - Pirlo ha invertito una rotta che negli ultimi anni sembrava andare in un'altra direzione: tornando indietro nel tempo, con Conte sulle fasce c'erano due "operai" come Lichtsteiner e Asamoah, Allegri ci aveva piazzato Mandzukic che spesso si ritrovava a fare il terzino e Sarri giocava con un tridente stretto dove un esterno puro come Douglas Costa non trovava posto (anche a causa dei continui infortuni). Anzi, ce n'era un altro: Cuadrado. Che l'anno scorso ha completato la trasformazione in un terzino vero e proprio. GLI ESTERNI DI OGGI - Chiesa e Kulusevski sono arrivati anche per questo,come riporta La Gazzetta dello Sport: esterni - offensivi - messi in campo per creare superiorità numerica e avere la possibilità di cambiare modulo a gara in corso. Dopo il (primo) gol in Champions League Federico ha messo la freccia superando lo svedese nelle gerarchie e candidandosi a una maglia da titolare per il derby di sabato. Esterno sarebbe anche Federico Bernardeschi, che negli ultimi anni ha giocato in ogni ruolo dal centrocampo in su ma la sua posizione naturale è sulla fascia. Non è il ruolo di Weston McKennie, l'americano arrivato come mezz'ala e provato da esterno con risultati incoraggianti. Lì dove anni fa c'era Pavel Nedved che oggi osserva e dà consigli, e prima di lui un altro giocatore di fascia puro come Angelo Di Livio. Un esterno, di oggi, che Pirlo ha recuperato è Alex Sandro dopo aver dato spazio anche al '99 Frabotta: terzino sulla carta ma anche lui giocatore di spinta; diverso il discorso per Danilo, più bloccato dietro così come Demiral contro la Dinamo. Questione di ruoli e posizioni. Aspettando la qualità in mezzo al campo.