La metafora è presa in prestito da recenti dichiarazioni di Massimiliano Allegri, che ha descritto così la situazione in campionato della squadra bianconera, all’indomani della sconfitta contro l’Atalanta, e prima della vittoria contro la Salernitana. Oltre al campo, però, c’è l’inchiesta Prisma che getta ulteriore caos nell’ambiente bianconero. La Juventus è sulle prime pagine di tutti i giornali, non potrebbe essere altrimenti, tra intercettazioni e rischi connessi all’inchiesta in essere. In mezzo a tutto ciò, i tifosi bianconeri, sul web, provano a farsi faro e, con la propria luce, indicare la via e confortare il viaggio dei marinai in mezzo alla tempesta. Questa sera, infatti, il tifo si è compattato sotto l’hashtag #iostoconLaJuventus, che in poco tempo è diventato tendenza su Twitter.