: lasciano soprattutto questo gli ultimi 10 minuti di Inter-Juventus. Il “Fino alla fine” cancellato dall’apatia dei calciatori che nemmeno ci hanno provato, non a pareggiare i conti, ma quantomeno a onorare quelle strisce bianconere che portano addosso.. Non per il gioco espresso, ma per la mancanza di attitudine, di volontà di difendere i colori e il club per cui giocano, di provare a rovinare la festa di un San Siro a tinte nerazzurre che ha scaricato tutto il suo odio su di noi. “”. Ma l’hanno sentito? Non con le orecchie. Se li sono sentiti addosso quei cori? Hanno capito che giocare per la Juve vuol dire essere odiati da tutti e che la risposta deve arrivare dal campo?Nel nulla cosmico di quei 10 minuti - ma non che prima fosse andata meglio -,. Lo sfogo rabbioso di Massimilianocontro la dirigenza dell’Inter. Un lampo, una scossa elettrica, qualcosa che ci fa dire: “”. Almeno qualcosa di cui andare orgogliosi in una notte infausta, qualcuno che dimostra attaccamento, un moto d’orgoglio. E poi il rilancio: “Dobbiamo arrivare sopra di loro in classifica”. Un tentativo di trasmettere quella scossa elettrica al resto del gruppo.Sull’episodio in sé, poi, andrebbero fatte delle riflessioni. Ma com’è che, per la seconda volta in pochi giorni, gli juventini danno di matto negli spogliatoi così, senza essere provocati. Si può capire la tensione del momento, ma resta comunque singolare. Fa poi sorridere se si pensa che uno degli “offesi” è Dario, grande protagonista della gara d’andata. Sceso in campo di fretta e furia e “Tentava più volte di arrivare al contatto fisico con l’arbitro. Impedito nell’intento grazie all’intervento di altri dirigenti della propria società proferiva all’indirizzo del direttore di gara ripetute espressioni offensive quali: Testa di c***o, Sei un pezzo di m***a".